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В Институте стран СНГ увидели «американский след» в увольнении главы МИД Украины

Жарихин: Кулебу уволили по указке США за ухудшение отношений с Польшей

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Global Look Press

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу отправили в отставку по указке Вашингтона за не слишком дипломатическую политику и ухудшение отношений с Польшей. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Последний скандал с Польшей — это просто наиболее яркое проявление, но всякие его не слишком дипломатичные действия происходили и раньше. Его размашистый стиль несколько утомил кураторов западных стран, в первую очередь в Вашингтоне», — сказал собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что Кулеба сравнил переселение украинцев во время операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало возмущение поляков, кроме того, его слова подвергли критике премьер-министр Польши Дональд Туск и вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Высказывания главы МИД Украины не понравились и США, которые не хотят допустить ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, которые являются союзниками по борьбе с Россией, отметил Жарихин.

«Поэтому именно это, скорее всего, привело к его [Кулебы] снятию... Без отмашки из Вашингтона отставка Кулебы не произошла бы», — подчеркнул он.

По его словам, новый глава МИД Андрей Сибига отличается от предшественника большим профессионализмом и осторожностью.

Ранее издание Politico назвало другую причина увольнения Кулебы.

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