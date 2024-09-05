Адвокаты Трампа подали заявление о его невиновности по делу о выборах в 2020 году

Экс-президент США Дональд Трамп не признает своей вины по пересмотренным прокуратурой обвинениям по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

В публикации отмечается, что соответствующее заявление подали адвокаты Трампа в рамках судебных слушаний в Вашингтоне. Бывший президент США не присутствует в зале суда.

Подчеркивается, что обвинения были пересмотрены после того, как Верховный суд США частично поддержал Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года.

Накануне Трамп заявил, что отказывается участвовать в судебном слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы.

23 августа в суд Вашингтона было передано новое обвинительное заключение в отношении Трампа. В нем утверждается, что политик, несмотря на проигрыш на выборах 2020 года, намеревался остаться у власти. Для этого, как утверждает обвинение, экс-президент после выборов более двух месяцев «распространял ложь» о том, что результат голосования был мошенническим, а на самом деле он победил.

Ранее Верховный суд США не согласился отложить вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке.