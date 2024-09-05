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В Белом доме сделали заявление о переговорах по Газе

Кирби: официальные переговоры о прекращении огня в Газе сейчас не идут

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Evelyn Hockstein/Reuters

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа сейчас не проводятся в официальном порядке. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Чего не происходит, так это официальных, поэтапных переговоров и посредничества, как это было в последние пару недель в Дохе и Каире. Так что сейчас не проводятся официальные переговоры», — заявил он.

Кирби также заявил, что возможность преодолеть расхождения между ХАМАС и Израилем все еще есть.

Незадолго до этого президент США Джо Байден заявил, что участники международных консультаций по прекращению боевых действий в секторе Газа и освобождению израильтян, взятых в заложники палестинским движением ХАМАС, достигли принципиальных договоренностей.

26 августа газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что очередной раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа не дал результатов. Речь идет о встрече, которая состоялась в Каире.

Ранее премьер Израиля послал в Москву советника для переговоров по заложникам в Газе.

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