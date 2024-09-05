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В США заявили о движении правительства в сторону тирании

Конгрессвумен Тейлор-Грин: США движутся в сторону тирании

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J. Scott Applewhite/AP

Действия федерального правительства Соединенных Штатов Америки демонстрируют, что оно движется в сторону тирании. Такое мнение выразила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в соцсети Х.

«Федеральное правительство Соединенных Штатов — единственное правительство, которое принесло американскому народу больше страданий, чем любая другая страна в мире», — заявила законодатель.

Тейлор-Грин подчеркнула, что «внутренний враг» поработил американский народ, набрав более $35 триллионов госдолгов. Также республиканка напомнила о «бесконечных ежедневных массовых вторжениях». Американский чиновник подчеркнула, что США продолжают разрастаться и усиливаться «на пути к тирании».

До этого американский журналист Такер Карлсон также сообщал, что власти США фактически выделяют деньги на построение тирании на Украине, где нет даже намека на демократию. По словам журналиста, христианские лидеры и законодатели в его стране не могут заявить о преследовании христиан на Украине, а также о построении там на выделяемые Вашингтоном деньги настоящей тирании.

Ранее во Франции раскрыли причину обвинений США в адрес России.

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