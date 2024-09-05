В НАТО рассказали об имеющихся угрозах для организации

НАТО в настоящее время не сталкивается с угрозами военного характера. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Руководитель организации 5 сентября выступил в столице Норвегии. На мероприятии он рассказал, что сейчас проблемой для НАТО являются хакерские атаки и угрозы террористических атак.

1 сентября помощник генерального секретаря Североатлантического альянса по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли рассказал, что странам — членам организации придется увеличить расходы на развитие армии. По его словам, из-за имеющихся «сценариев угроз» траты союзников на оборону должны будут превысить 2% от Валового внутреннего продукта (ВВП).

В конце августа газета Iltalehti сообщила, что руководство НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тыс. человек в финском городе Миккели. Населенный пункт находится недалеко от границы республики с РФ.

Как выяснили журналисты, здесь разместят военнослужащих Североатлантического альянса из Швеции и Норвегии.

Ранее в НАТО раскрыли, сколько солдат в войсках организации находятся в состоянии повышенной боевой готовности.