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В Госдуме согласились со словами Алаудинова о победе в СВО

Депутат Колесник согласился с заявлением Алаудинова о победе России в СВО

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник согласился с утверждением командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в спецоперации на Украине. Его слова приводит «Лента.ру».

Колесник заявил, что «не на сто процентов, но согласен» с высказыванием Алаудинова. По его словам, если бы России и Украине начиная с Минских соглашений дали разобраться между собой, то стороны бы договорились и «все решили».

«В СВО мы выиграли. Да, вмешалось НАТО, мы с НАТО воюем, а альянс никакого отношения к СВО не имеет. Сейчас посмотрите, кто в Курске, в Полтаве был? Наемники. Наемники, развединформация НАТО, оружие НАТО. Уже какое СВО? СВО мы выиграли, сейчас продолжается борьба с НАТО, так что Апти Аронович, я думаю, прав», — сказал депутат.

До этого Алаудинов заявил, что Россия уже победила в спецоперации на Украине. Ранее он предполагал, что атака ВСУ на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом СВО. По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта.

Ранее Зеленский раскрыл, почему Украина скрывала планы нападения на Курскую область.

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