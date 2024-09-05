Зеленский раскрыл, почему Украина скрывала планы нападения на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не информировал союзников на Западе о предстоящем вторжении в Курскую область из-за страха, что о ней узнают ВС РФ. Его слова приводит телеканал NBC.

«Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри государства. Понимаете, это война, и утечка информации — она постоянная», — сказал Зеленский.

Он заверил, что администрация президента Соединенных Штатов не была предупреждена не только из-за человеческого фактора, но и из-за средств связи. Украинский лидер также напомнил о провальном контрнаступлении ВСУ летом 2023 года, которое широко рекламировалось. Из-за этого ВС РФ заранее знали планы операции и полностью подготовились, посетовал Зеленский.

До этого Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции».

Он также заявил, что Украина, проводя атаку на этот приграничный российский регион, стремилась «пополнить обменный фонд». Кроме того, по словам украинского лидера, атака на Курскую область была предпринята, чтобы предотвратить якобы готовящееся наступление российских войск на Сумскую область.

Ранее в Финляндии нелицеприятно высказались о Зеленском.