Вучич высказался о приглашении от Путина на саммит БРИКС в РФ

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что получил приглашение от российского коллеги Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил глава республики, мероприятие в Казани запланировано на 23–24 октября 2024 года. В это время в Белград должны прибыть «важные гости» из-за границы. Более того, Вучич намерен совершить много значимых поездок и визитов.

«Поэтому об этом (принятии приглашения на саммит БРИКС. — «Газета.Ru») будем разговаривать около 10 октября», — сказал президент, общаясь с журналистами.

Тем не менее сербский лидер выразил Путину и членам БРИКС благодарность за приглашение на саммит.

Вместе с этим Вучич обратил внимание, что 20 октября жители Белграда будут праздновать 80-летие со дня освобождения населенного пункта от немецких захватчиков. Он подчеркнул, что Красная Армия сыграла значимую роль в соответствующей операции.

По словам главы республики, Сербия продолжает проводить суверенную политику. В то же время власти страны принимают усилия для поддержания «традиционных отношений» с РФ и иными государствами.

4 сентября президент РФ провел встречу с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. Переговоры состоялись на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Во время беседы Путин попросил зарубежного политика передать Вучичу, что российская сторона ждет его на саммите БРИКС в Казани.

Ранее Вучич исключил возможность становления Сербии «троянским конем» РФ.