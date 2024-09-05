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Песков предрек Киеву разбирательства со «снежным комом нелегитимности власти»

Песков: Украине придется разбираться со снежным комом нелегитимности власти

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Reuters

Киеву в будущем придется разбираться со «снежным комом нелегитимности власти». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«По мере того, как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно выходить [из сложившейся ситуации]», — сказал он.

Песков напомнил, что полномочия администрации украинского президента Владимира Зеленского закончились еще в мае, однако она продолжает работать до сих пор.

Песков также добавил, что на данный момент Москва не видит оснований для переговоров с Киевом.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента заявил, что киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в Курской области. Именно поэтому России необходимо выполнить свои задачи, поставленные в рамках спецоперации.

Ранее Песков рассказал, есть ли подвижки в вопросе мирных переговоров с Киевом.

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