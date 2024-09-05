Стало известно об очередном военном преступлении Израиля в Газе

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала провести расследования военных преступлений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за произвольный снос жилых домов и других построек в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

По данным организации, был проведен анализ спутниковых снимков. Полученная информация показывает, что израильская армия расчистила полосу земли в секторе Газа шириной от 1 до 1,8 километра на северной и восточной границе анклава. Сделано это было с целью создать особую буферную зону, чья площадь составила около 58 квадратных километров или около 16% сектора Газа.

Amnesty International отмечает, что по состоянию на май этого года, 3,5 тысячи зданий или около 90% построек в этой полосе были либо уничтожены, либо получили серьезные повреждения. После проверки фактов организация установила, что разрушения зданий проводились уже после окончания боевых действий, когда Армия обороны Израиля контролировала эту местность.

Как подчеркивает Amnesty International, международное гуманитарное право запрещает сторонам конфликта любое уничтожение собственности противника, в случае если это не продиктовано необходимостью текущих боевых действий.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников используются Израилем как дымовая завеса, чтобы продолжить вести боевые действия в регионе.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху мешает решению конфликта в секторе Газа.