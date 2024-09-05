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Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач

Путин пообещал Ибрагиму оставаться в контакте для работы над стоящими задачами

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин пообещал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму оставаться в контакте и работать над исполнением стоящих задач. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства поблагодарил коллегу из Малайзии за выступление на Восточном экономическом форуме и визит.

«Спасибо, что приехали. Я впечатлен вашим выступлением», — признался российский лидер.

Он отметил эмоциональность и содержательность речи Анвара Ибрагима. Президент РФ отметил, что главы государств продолжат работать над исполнением всех задач, которые перед собой поставили.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На этот раз ВЭФ собрал рекордное количество участников. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции форума заявил, что одним из главных результатов можно считать подписание 258 соглашений на общую сумму 5 трлн 395 млн рублей.

Ранее раскрыли, что Путин сделал после пленарной сессии ВЭФ.

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ВЭФ-2024
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