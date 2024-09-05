Выдвижение Харрис помешало выделить $50 млрд Украине

Популярность кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис затормозила выделение Украине кредита на $50 млрд за счет доходов от замороженных активов России. Об этом пишет Politico.

«Идея была в том, чтобы обеспечить поступление Киеву помощи даже с учетом позиции Трампа, но теперь с Харрис ситуация другая», — сказал один из чиновников Евросоюза, пожелавший остаться анонимным.

В статье отмечается, что с ростом популярности Харрис Белый дом уже не так опасается победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, и теперь не торопится договариваться с ЕС об условиях использования российских активов для помощи Киеву.

Так как большинство этих средств находятся в Европе, Вашингтон требует от Брюсселя гарантий, что они будут разморожены только после того, как Россия выплатит Украине «репарации». Евросоюз не может гарантировать этого, поскольку продление антироссийских санкций происходит каждые шесть месяцев единогласным решением, против которого всегда может выступить одна из стран альянса. Пока стороны не договорятся, финансовая помощь Киеву будет откладываться, указывается в материале.

4 сентября издание Politico писало, что несмотря на многочисленные обещания, Евросоюз так и не предпринял конкретных шагов по выделению Украине «жизненно важных $50 млрд».

Ранее Путин заявил, что Россия «поддержит» Харрис на выборах.