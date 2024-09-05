Стали известны подробности о стрелявшем в генконсульство Израиля в Мюнхене

Стрелявший возле генконсульства Израиля в Мюнхене был исламистом. Об этом пишет Bild.

По данным издания, атаковавший полицейских возле центра документации преступлений нацистов Эмре И. является уроженцем Франции. Ему было 18 лет. В Мюнхен он приехал на автомобиле.

Журналисты сообщили, что мужчина открыл огонь по посту полиции из длинноствольного оружия, из-за чего полиция ранила его ответным огнем. Мужчину ликвидировали на месте. Атака произошла в годовщину нападения террористов на олимпийскую сборную Израиля на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

В полиции добавили, что они увеличили свое присутствие в районе Мюнхена «в связи с текущей оперативной ситуацией». Однако пока дальнейших угроз не наблюдается.

В полиции призвали не делиться фотографиями или видео с места инцидента в соцсетях. Вместо этого силовики опубликовали данные портала, куда можно присылать такие кадры.

Ранее полицейские ликвидировали стрелявшего возле генконсульства Израиля в Мюнхене.