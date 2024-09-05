Политолог заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин послал Западу четкий сигнал о готовности к переговорам по Украине. Об этом заявил турецкий политолог и аналитик Энгин Озер, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, посланием западным партнерам являются слова Путина о значимости Стамбульских соглашений.

«По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — отметил Озер.

Специалист также отметил, что планы Турции вступить в БРИКС подчеркивают желания Стамбула внести новый импульс в отношения двух стран.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение стран входят такие государства, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробную аналитику можно прочитать в материале нашего издания.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.