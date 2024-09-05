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Во Франции раскрыли причину обвинений США в адрес России

Филиппо: обвинения США в адрес России связаны с нежеланием победы Трампа

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«Газета.Ru»

Обвинения США в адрес России и российских СМИ связаны с нежеланием победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил французский политик Флориан Филлипо в соцсети X.

«Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки!» — заявил политик.

Таким образом Филиппо прокомментировал введенные санкции США против российских СМИ. В частности политик напомнил об ограничениях против телеканала Russia Today. По словам Филиппо, обвинения в якобы вмешательстве России в выборы президента США являются «немыслимыми» и вызваны нежеланием победы Трампа у элит. Также политик добавил, что обвинения в адрес Russia Today являются нападением на свободу слова в США.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что новыми санкциями против российских СМИ власти США пытаются избавиться от неудобной правды, которая публикуется в информационном пространстве. По его мнению, Вашингтону нужно «сгустить атмосферу русофобии». В результате в качестве мишени выбрана медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В ведомстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.

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