Лавров объяснил, почему Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии

Россия приостановила социальные выплаты в Абхазии, чтобы соблюсти баланс тех обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран. Об этом заявил РБК министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я бы не называл это обострением... Это выполнение достигнутых договоренностей», — сказал Лавров.

По его словам, президенты РФ и Абхазии ранее согласовали определенный пакет договоренностей, которые накладывают на страны свои обязательства.

«Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Прекращение выплат коснулось врачей, учителей, силовиков и других категорий бюджетников. По словам министра, это произошло из-за невыполнения обязательств перед Москвой. У союзников республики «накопилось много недовольства», признал политик и призвал исправить ситуацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что у Абхазии перед Россией есть следующие обязательства: ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений; обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии; а также снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов. Невыполнение этих пунктов и стало причиной приостановки Россией соцвыплат республике.

Ранее в Госдуме заявили, что в Абхазии хотят создать трещину в отношениях с Россией.