Политолог: Турция считает БРИКС наиболее выигрышным для себя вариантом

Блок НАТО в настоящее время переживает кризис, поэтому БРИКС для многих кажется более выигрышным вариантом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя намерение Турции вступить в объединение.

«Кто-то, как Турция, желает полноправного членства, кто-то в качестве наблюдателей внимательнее присматриваются к этой площадке. Как к своего рода альтернативе системе, которую многие годы предлагал коллективный Запад. Сейчас эта система находится в глубочайшем кризисе. <...> Соответственно, многие страны ищут альтернативу и находят ее в БРИКС», — отметил политолог.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее — в нашем материале.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Ранее стало известно, что президент Турции примет участие в саммите БРИКС в Казани.