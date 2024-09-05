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Политолог: Турция считает БРИКС наиболее выигрышным для себя вариантом

Политолог Мартынов: Турция стремится в БРИКС, поскольку НАТО переживает кризис

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Depositphotos

Блок НАТО в настоящее время переживает кризис, поэтому БРИКС для многих кажется более выигрышным вариантом. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя намерение Турции вступить в объединение.

«Кто-то, как Турция, желает полноправного членства, кто-то в качестве наблюдателей внимательнее присматриваются к этой площадке. Как к своего рода альтернативе системе, которую многие годы предлагал коллективный Запад. Сейчас эта система находится в глубочайшем кризисе. <...> Соответственно, многие страны ищут альтернативу и находят ее в БРИКС», — отметил политолог.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее — в нашем материале.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Ранее стало известно, что президент Турции примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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