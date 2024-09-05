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Песков удивился санкциям США против медиагруппы «Россия сегодня»

Песков удивился, что санкции США против «России сегодня» ввели так поздно

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удивлен тем, что Соединенные Штаты лишь сейчас приняли решение ввести санкции против медиагруппы «Россия сегодня». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я честно говоря удивился, я думал вы давно под санкциями», — отметил он.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новыми санкциями против российских СМИ власти США пытаются избавиться от неудобной правды в информационном пространстве. По его мнению, США нужно «сгустить атмосферу русофобии», а в качестве мишени выбрана медиагруппа «Россия сегодня» и ее дочерние компании.

4 сентября минфин США также ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.

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