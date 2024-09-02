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В России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции

МИД РФ: механизм изъятия имущества США в России пока не был применен на практике

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Механизм изъятия имущества США в Российской Федерации пока не был применен на практике, но в случае конфискации российских активов со стороны Вашингтона Москва будет действовать по принципу взаимности. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

23 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Речь идет о ценных бумагах, движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США на территории России.

Биричевский уточнил, что в настоящий момент идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в законодательство России, как только эта работа подойдет к концу, можно будет говорить о правоприменительной практике.

По словам дипломата, этот механизм предоставляет российской стороне возможность адекватного ответа на незаконные санкции Соединенных Штатов.

Представитель МИД РФ добавил, что с формальной точки зрения суверенные активы России в США не изъяты, а заблокированы, то есть РФ номинально продолжает владеть этими средствами. Исходя из этого Москва выстраивает свою контрсанкционную линию.

Ранее экономист объяснила выгоду Европы от закона об изъятии имущества США.

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