На Украине со второй попытки уволили вице-премьера Ирину Верещук

Верховная рада Украины со второй попытки одобрила отставку Ирины Верещук с должности заместителя премьер-министра страны. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Ирина Верещук уволена с должности вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции Украины», — написал законодатель.

Он добавил, что за отставку заместителя главы правительства проголосовали 255 депутатов.

3 сентября вице-премьер Украины сообщила, что спустя почти три года с начала работы в правительстве она решила подать заявление об увольнении. Тогда же Верещук выразила благодарность президенту и главе кабинета министров страны за оказанное ей доверие.

На следующий день в Верховной раде состоялось голосование по вопросу отставки заместителя председателя правительства. Инициативу поддержали 214 депутатов, при этом против высказались 315 парламентариев. В результате Верещук не разрешили покинуть занимаемую должность.

Несмотря на это, позже она анонсировала свой переход на пост заместителя главы офиса президента Украины.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) прокомментировали кадровые перестановки в правительстве Украины.