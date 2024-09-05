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В России назвали закономерным намерение Турции вступить в БРИКС

Политолог Образцов: намерение Турции вступить в БРИКС закономерно

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Murad Sezer/Reuters

Намерение Турции вступить в БРИКС закономерно, поскольку попытки завоевать расположение Европейского союза не увенчались для Анкары успехом. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал тюрколог Алексей Образцов.

«Это вообще десятилетиями тянется. Но тенденция сегодняшнего мироустройства такова, что в одиночку никто не представляет из себя никакого интереса, не обладает никаким влиянием. Турция ищет соответствующие возможности, чтобы подняться на ту ступень международного авторитета, которую, как она считает, она заслужила по праву», — сказал Образцов.

Он добавил, что западные международные организации в последнее время показывают неспособность решить те или иные задачи, потому Анкара и перестала искать их поддержки.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее — в нашем материале.

4 сентября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении.

Ранее в Кремле обозначили пределы для расширения БРИКС.

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