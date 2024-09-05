Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Если Украина отказывается от транзита российского газа, его поставки в Европу сократятся и пойдут по другим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

«Что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно», — сказал российский лидер.

По его словам, контракт на транзит заканчивается 31 декабря 2024 года. «Но если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить», — отметил Путин.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром» после 2024 года.

Зеленский подчеркнул, что после истечения срока действия существующего соглашения в европейские страны перестанет осуществляться транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

До этого стало известно, что Евросоюз готовится предъявить Киеву ультиматум по поводу продления транзита российского газа.

Ранее Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет страны.