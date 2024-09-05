Путин рассказал о своей единственной встрече с Дуровым

Президент России Владимир Путин рассказал, что считал основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова жителем Москвы. Трансляцию заседания Восточного экономического форума, где выступал Путин, ведет Кремль.

По словам российского лидера, он встречался с Дуровым лишь однажды, и их беседа была посвящена планам Дурова по развитию бизнеса. Путин отметил, что не встречался с предпринимателем в Баку и не знал, что он там находится. По его словам, при желании Дуров мог бы встретиться с ним в Москве, где, как до этого считал президент, он и живет.

До этого сообщалось, что у Николая и Павла Дуровых есть гражданство Сент-Китс и Невис.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку.