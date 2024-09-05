Песков заявил о нелегитимности администрации Зеленского

Администрация Владимира Зеленского де-юре нелегитимна, но де-факто он продолжает оставаться на посту президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

По словам представителя Кремля, со временем Киеву придется разбираться со «снежным комом» де-юре нелегитимности власти. Песков напомнил, что в настоящий момент Зеленский де-юре не является легитимным главой Украины, поскольку его президентский срок завершился в мае этого года.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к статусу Зеленского из-за несостоявшихся выборов.