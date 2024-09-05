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В МИД России прокомментировали план Трампа по Украине

МИД: оценивать заявления американских политиков по Украине надо после выборов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя план бывшего президента США и кандидата на должность главы государства Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявила, что оценивать заявления политиков в Соединенных Штатах необходимо после победы того или иного кандидата на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. Оценивать все, что будет сказано в Штатах, надо будет после того, как тот или иной кандидат победит и начнет реализовывать те вещи, о которых сейчас заявляется», — сказала дипломат на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По ее словам, «все, что связано с миром и стремлением, само по себе правильно», но существует еще и реальность, по которой нужно будет судить.

3 сентября Трамп заявил, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности.

По словам политика, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. Также он отметил, что у него имеется «если не план, то идея» по Китаю.

Ранее Зеленский исключил мир на Украине за 24 часа по плану Трампа.

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