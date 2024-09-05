Москва предупредила США об ответе на новые санкции против России

Россия предупредила США об ответе на санкции, которые Соединенные Штаты накануне ввели в отношении российских СМИ. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«В очередной раз предупреждаем, что попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ», — сказала дипломат.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее Путин обвинил Запад в травле российских журналистов.