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Глава МИД Украины Кулеба мог быть отправлен в отставку еще в апреле

The Economist: избежать отставки Кулебы в апреле помогли США

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба мог быть отправлен в отставку еще в апреле, но тогда этого удалось избежать благодаря давлению Госдепартамента США. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Издание отмечает, что напряженность в отношениях между Кулебой и президентом Владимиром Зеленским постоянно росла с начала 2022 года.

«Инсайдеры предполагают, что судьба Кулебы была решена в апреле, когда Андрей Сибига, по слухам, заменивший его, был переведен из офиса президента на должность заместителя министра», — отмечается в публикации.

Источники, близкие к президенту Зеленскому, поясняли, что тогда отставка не состоялась из-за позиции Госдепартамента США. А сейчас в Америке идет сезон выборов и внимание сосредоточено на другом.

4 сентября стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде рассказали о судьбе уходящих в отставку министров.

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