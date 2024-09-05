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Захарова с иронией отреагировала на намерение Киева создать министерство возвращения

Захарова иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала намерение Киева создать министерство возвращения украинцев. Пост об этом Захарова разместила в своем Telegram-канале.

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что власти, чтобы вернуть с Запада своих граждан, хотят образовать министерство возвращения украинцев. «Come Back Ministry of Ukraine», - написала Захарова.

До этого сообщалось, что стоимость выезда военнообязанных граждан Украины за границу составляет от $20 тыс.

В апреле мэр Киева Виталий Кличко заявил, что возвращение из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом». Он также сказал, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться на Украину.

Ранее в Германии раскрыли траты на украинских беженцев.

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