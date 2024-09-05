В странах Евросоюза можно наблюдать тенденцию к восстановлению сотрудничества с Россией и признанию ее интересов. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Мурадов напомнил о результатах недавних выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии, по результатам которых успеха добились партии, выступающие против поставок оружия Украине и войны с Россией — «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт».

По словам Мурадова, многие политики АдГ хорошо известны в Крыму, они посещали регион после присоединения полуострова к России и выступали за признание проведенного в 2014 году Общекрымского референдума. В случае, если бы их точка зрения возобладала бы, «Европа не скатилась бы до конфликта с Россией».

1 сентября стало известно, что крайне правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ.

После этого сопредседатель АдГ Алиса Вайдель призвала к проведению федеральных выборов в стране и отставке действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем.

По мнению Сары Вагенкнехт, чья левая партия также показала на выборах хорошие результаты, выборы в Германии продемонстрировали желание немцев не допустить втягивания республики в большую войну в Европе.

Ранее Шольц призвал не пускать АдГ в правительства регионов Германии.