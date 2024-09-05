Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал «спасти» TikTok и обеспечить доступ к этой социальной сети для американцев, если одержит победу на выборах. Об этом он заявил на своей странице в Truth Social.

«Я обращаюсь ко всем, кто хочет сохранить TikTok в США. Если вы любите эту платформу, голосуйте за Трампа. Если вам безразличен TikTok и безопасность нашей страны, вы можете поддержать марксистов, которые разрушат нашу нацию», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что его противники намерены запретить TikTok в США. Трамп напомнил, что стал «большой звездой» на этой платформе, где его аккаунт насчитывает почти 11 миллионов подписчиков.

Министерство юстиции США подало иск против TikTok, указывая на то, что компания собирала персональные данные детей младше 13 лет без согласия их родителей, что является нарушением законодательства.

Американские власти полагают, что социальная сеть в обход законодательства позволяла детям до 13 лет создавать учетные записи, при этом даже в «детском режиме» приложение собирало персональные данные.

Отмечается, что представители TikTok тратили от пяти до семи секунд на проверку того, принадлежит ли учетная запись взрослому или ребенку.

Ранее массовое отравление произошло в главном офисе TikTok.