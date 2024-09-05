В Белом доме заявили, что новый план США по сектору Газа согласован на 90%

Новый план Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа согласован на 90%. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает ТАСС.

По его словам, план состоит из 18 абзацев. 14 из них уже закончены, в одном параграфе имеется поправка чисто технического характера, еще три, касающиеся обмена заключенными и заложниками, еще нуждаются в обсуждении. Поэтому 90% соглашения уже согласовано, в том числе на условиях, выдвинутых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Чиновник отметил, что сделка состоит из трех основных компонентов. Первый — гуманитарный, второй — обмен израильских заложников на палестинских заключенных, третий — договоренности о прекращении огня.

Представитель Белого дома выразил уверенность, что реализация предложенного Вашингтоном плана приведет к полному прекращению боевых действий в секторе Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС отвергло все предложения в рамках сделки по прекращению огня в Газе и обмену заложниками.

Ранее в Египте заявили, что Нетаньяху мешает решению конфликта в секторе Газа.