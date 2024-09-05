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Украинский политолог рассказал о реакции Зеленского на обстрелы Полтавы и Львова

Соскин: от обстрелов Полтавы и Львова Зеленский растерялся

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Водник/Wikimedia

После недавних ударов Вооруженных сил России по целям на территории Украины президент Владимир Зеленский испытывал растерянность. Такое мнение высказал украинский политолог Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Важна реакция Зеленского — он аж прямо присел», — заявил Соскин.

По его словам, теперь перед украинским лидером стоит задача «смыть» память об ударах по Полтаве, Кривому Рогу, Львову и других городах и перенаправить внимание общества на другие темы. При этом простое замалчивание этих событий не имеет смысла, так как их и без того видит весь мир.

3 сентября Вооруженные силы России ударили по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Там, по данным МО, «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов.

4 сентября Минобороны России сообщило об ударе по предприятию ОПК во Львове, на котором производят и ремонтируют ракетное вооружение и электронные компоненты авиационной техники.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о деморализации украинских солдат после удара ВС РФ по Полтаве.

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