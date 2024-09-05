Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдеп опроверг высылку генконсула КНР в Нью-Йорке из США

Представитель Госдепа Миллер: генконсул КНР в Нью-Йорке не был выслан из США

close
Depositphotos

Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг высылку генерального консула КНР в Нью-Йорке Хуана Пина из Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный консул не был выслан. Насколько мы понимаем, в августе у генерального консула истек срок регулярной ротации, и, таким образом, он был освобожден от занимаемой должности, но не был выслан», — сказал представитель Госдепа во время брифинга для журналистов.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что генконсул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выдворен из США после того, как американское министерство юстиции обвинило бывшую чиновницу штата Нью-Йорк Линду Сунь в том, что она действовала как незарегистрированный агент КНР.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Соединенные Штаты продолжают «неправильно» воспринимать Китай и пытаться сдерживать республику.

Ранее в Китае заявили, что желают дружить с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами