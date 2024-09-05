Госдеп опроверг высылку генконсула КНР в Нью-Йорке из США

Официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг высылку генерального консула КНР в Нью-Йорке Хуана Пина из Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный консул не был выслан. Насколько мы понимаем, в августе у генерального консула истек срок регулярной ротации, и, таким образом, он был освобожден от занимаемой должности, но не был выслан», — сказал представитель Госдепа во время брифинга для журналистов.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что генконсул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выдворен из США после того, как американское министерство юстиции обвинило бывшую чиновницу штата Нью-Йорк Линду Сунь в том, что она действовала как незарегистрированный агент КНР.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Соединенные Штаты продолжают «неправильно» воспринимать Китай и пытаться сдерживать республику.

Ранее в Китае заявили, что желают дружить с США.