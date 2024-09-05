Делегация США обсудила с Зеленским оказание помощи на время до отставки Байдена

Помощь, которую США смогут оказать Украине до окончания срока полномочий президента Джо Байдена, обсудили на переговорах в Киеве. Об этом сообщает Reuters.

В переговорах участвовали заместитель советника США по национальной безопасности Джон Файнер, президент Украины Владимир Зеленский, глава президентской администрации Андрей Ермак и другие официальные лица. Обсуждения «включали 90-минутную встречу с украинскими военными чиновниками для обсуждения состояния войны и стратегии на будущее».

Поездка была совершена по поручению президента США Джо Байдена, срок полномочий которого заканчивается 20 января.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США «использовали эти встречи, чтобы обсудить помощь Украине в военной сфере, экономике и энергетической системе».

Reuters отмечает, что на переговорах «украинцы не заостряли внимание на использовании американских ракет большой дальности в глубине России».

4 сентября сообщалось, что США не пересмотрят ограничения на украинские удары вглубь России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее Лавров прокомментировал возможные поставки США дальнобойных ракет Украине.