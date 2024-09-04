В Белом доме объяснили новые санкции США против России

Новые санкции США против России не связаны с предстоящими в Соединенных Штатах президентскими выборами. Об этом на регулярном брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«На самом деле «почему сейчас» было обусловлено прогрессом в ходе расследования», — сказал он в ответ на вопрос о том, почему Вашингтон объявил о новых рестрикциях в преддверии выборов, если американцы и без того наслышаны о позиции США в отношении якобы имеющей место дезинформации со стороны российских СМИ.

По словам представителя Белого дома, «пришло время для [объявления итогов] расследования, вот и все».

Он также отметил, что Соединенные Штаты всегда очень серьезно относятся к возможному вмешательству в проходящие в стране выборы.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.