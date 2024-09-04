Захарова связала отставку главы МИД Швеции с уходом Кулебы

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично высказалась об отставке главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрема. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

«Тобиас Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала Захарова (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

4 сентября Билльстрем заявил, что покидает свой пост.

Накануне стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. В том числе вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Сообщалось, что отставку Верещук принять отказались.

Ранее в ЕС отреагировали на отставки в правительстве Украины.