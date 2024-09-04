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В США обяжут «Россию сегодня» отчитываться о сотрудниках

Госдеп: США обяжут «Россию сегодня» и дочерние компании сообщать о сотрудниках

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Нина Зотина/РИА Новости

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что медиагруппу «Россия сегодня» и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Департамент определил, что «Россия сегодня» и дочерние компании — РИА Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik — должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации», — сказал он.

Миллер напомнил, что закон об иностранных миссиях требует уведомлять департамент о работающем в США персонале и имуществе.

Также он добавил, что Вашингтон не будет раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против «России сегодня» и РИА Новости.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В релизе указано, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее Маргарита Симоньян отреагировала на санкции США.

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