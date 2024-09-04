Маргарита Симоньян отреагировала на санкции США

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале, отреагировала на то, что минфин США ввел против нее персональные санкции. Также в санкционный список попали RT и медиагруппа «Россия сегодня».

«Тю. Проснулись!» — написала она, добавив ссылку на соответствующее сообщение агентства ТАСС.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В релизе указано, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее было завершено расследование дела о покушении на Симоньян.