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Генконсула КНР выслали из Нью-Йорка из-за скандала с чиновницей

CNN: генконсула Китая выслали из Нью-Йорка после скандала с чиновницей

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Global Look Press

Генеральный консул Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выдворен из страны после того, как министерство юстиции США предъявило обвинения Линде Сунь, бывшему чиновнику штата Нью-Йорк, в том, что она действовала как незарегистрированный агент КНР. Об этом сообщает CNN.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила: «Я высказала желание о высылке генерального консула, и меня уведомили, что он больше не представляет [дипломатическую] миссию [Китая] в Нью-Йорке».

Накануне сообщалось, что американские власти арестовали бывшую представительницу администрации штата Нью-Йорк Линду Сунь по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом в пользу правительства Китая. Отмечается, что Сунь задержали утром 2 сентября вместе с ее мужем Кристофером Ху. Того, в свою очередь, обвиняют в преступном сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве в банковской сфере.

По версии обвинителей, экс-чиновница во время работы в администрации штата выполняла задания Пекина, например, организовывала встречи китайских чиновников с высокопоставленными представителями штата Нью-Йорк.

Ранее суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иностранным агентом).

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