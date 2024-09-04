Медведев высказался о безопасности Telegram

Telegram и другим мессенджерам не стоит доверять важную служебную или личную информацию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает ТАСС.

На вопрос о том, можно ли доверять Telegram после ареста Павла Дурова, Медведев заявил, что в любые мессенджеры нельзя помещать чувствительную в личном плане информацию, либо информацию, которая носит секретный характер.

До этого сообщалось, что государственные служащие не отказались от использования мессенджера Telegram, несмотря на арест его основателя Павла Дурова, однако для служебных переписок чиновникам рекомендуют перейти на специальный служебный сервис «Среда».

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее в ООН выразили беспокойство из-за возбуждения во Франции дела против Дурова.