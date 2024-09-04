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НАТО продолжает обсуждать идею о том, чтобы сбивать ракеты над Украиной

Науседа: НАТО обсуждает возможность сбивать ракеты над Украиной

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО не прекращало обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО», — сказал Науседа.

По словам президента Польши Анджея Дуды, разные лидеры стран НАТО имеют разные позиции по этому вопросу, но он «постоянно обсуждается».

2 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что долг республики по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, уничтожение снарядов будет законной мерой самообороны, если польская армия сочтет, что цели «находятся на пути к вхождению в наше воздушное пространство». В ответ на это заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ напомнил, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Польши о перехвате российских ракет над Украиной.

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