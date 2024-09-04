НАТО продолжает обсуждать идею о том, чтобы сбивать ракеты над Украиной

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО не прекращало обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО», — сказал Науседа.

По словам президента Польши Анджея Дуды, разные лидеры стран НАТО имеют разные позиции по этому вопросу, но он «постоянно обсуждается».

2 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что долг республики по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, уничтожение снарядов будет законной мерой самообороны, если польская армия сочтет, что цели «находятся на пути к вхождению в наше воздушное пространство». В ответ на это заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ напомнил, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Польши о перехвате российских ракет над Украиной.