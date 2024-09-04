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Путин захотел лично проехать по «ключевым точкам» на Дальнем Востоке

Путин предложил Трутневу вместе посетить ключевые точки на территории ДФО

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ-2024 предложил заместителю председателя правительства, полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу вместе проехать по «ключевым точкам» Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю сейчас, когда по времени, но я думаю, что нужно будет обязательно нам проехать по этим ключевым точкам и посмотреть, как реально на месте идет работа», — заявил Путин.

Гендиректор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе пригласил Путина на открытие сухого порта во Владивостоке в следующем году. Российский лидер назвал это хорошим предложением.

До этого Путин заявил, что развитие авиационных перевозок и формирование более удобных для граждан маршрутов являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин поручил доложить о ремонте дорог на Дальнем Востоке.

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