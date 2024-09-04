На Западе заявили, что у ЕС заканчивается время на «спасение Украины»

Несмотря на многочисленные обещания, Европейский союз так и не предпринял конкретных шагов по выделению Украине «жизненно важных €50 млрд». Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что ЕС еще два месяца назад пообещал сформировать правовую базу, которая позволит передать Киеву проценты от замороженных российских активов. При этом работа не была выполнена, и предпосылок к этому нет.

Издание подчеркивает, что реализовывать проект не стремятся ни Макрон, ни Шольц, ни фон дер Ляйен. Соединенные Штаты также приостановили активную деятельность в этом направлении. Politico пишет, что у ЕС заканчивается время на «спасение Украины».

29 августа издание Euractiv писало, что переговоры западных стран, касающиеся выделения $50 млрд на помощь Украине под залог доходов от заблокированных активов РФ, затягиваются из-за требований американского руководства. Из материала следует, что США хотят, чтобы государства — члены Европейского союза дали гарантии сохранения антироссийских санкций на более длительный срок. По информации журналистов, в настоящее время региональное содружество продлевает рестрикции каждые шесть месяцев.

Ранее российский посол назвал сумму помощи Запада Украине.