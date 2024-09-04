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В «Яблоке» назвали кандидата на пост замглавы партии после смерти Иваненко

Член политкомитета «Яблока» Митрохин назвал уход Иваненко невосполнимой потерей

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Антон Денисов/РИА Новости

Смерть заместителя руководителя «Яблока» Сергея Иваненко стала невосполнимой потерей для партии. Об этом RTVI заявил член Федерального политкомитета партии Сергей Митрохин.

По его словам, кончина замруководителя стала «утратой атмосферы и духа критического реализма, которые он привносил в партийную жизнь». Митрохин отметил, что Иваненко «мыслил нетривиально, нетрафаретно для политика». Благодаря этому дискуссии с ним приносили пользу и повышали продуктивность, подчеркнул член политкомитета.

Также Митрохин рассказал, что у партии уже есть варианты замены Иваненко.

«Варианты замены есть. Это, скорее, молодежный состав партии. Есть разные кандидатуры, могу назвать, например, Максима Круглова, лидера фракции «Яблоко» в Мосгордуме», — сказал член политкомитета.

О смерти Иваненко сообщили в Telegram-канале партии 4 сентября. Политику было 65 лет. Причины кончины не уточнялись.

Ранее умер основатель «Соколов России» Харчевский.

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