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В Приднестровье запретили называть республику Транснистрией

Парламент Приднестровья запретил использовать в республике топоним Транснистрия

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Wikimedia Commons

Верховный совет Приднестровья, выполняющий функции парламента, законодательно запретил использовать топоним Транснистрия по отношению к республике. Об этом сообщили в пресс-службе президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского, пишет ТАСС.

В материале отмечается, что в годы фашистской оккупации Транснистрией называли территории на левом берегу реки Днестр. На этом фоне данный термин решили приравнять к нацистской символике, за демонстрацию которой нарушителям грозит штраф или заключение под стражу на 15 суток.

«Президентская инициатива о недопустимости использования термина «Транснистрия» в отношении Приднестровья принята единогласно», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что парламентарии одобрили законопроект сразу в двух чтениях.

3 сентября депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов предупредил, что в скором времени республика может столкнуться с новыми формами давления со стороны властей Молдавии. По его мнению, только так Кишинев может выполнить поставленную перед самим собой задачу по «ускорению реинтеграции».

Как сказал законодатель, молдавское руководство считает, что ПМР находится «в кольце». В связи с этим оно уверено в отсутствии необходимости выполнять достигнутые договоренности, резюмировал Сафонов.

Ранее в Приднестровье рассказали об отношении молдавских граждан к российским миротворцам.

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