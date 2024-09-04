Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать выводы, сделанные после массового отключения света в Приморье в августе текущего года, и конкретные решения, которые планируется предпринять для недопущения подобного инцидента в будущем. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер страны напомнил, что в прошлом месяце в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения 500 кВт, последствия которого ощутили на себе около двух миллионов человек.

«Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать в ближайшее время», — сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО).

16 августа во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электричества. Обесточенными оказались более двух тысяч жилых домов города. Помимо Владивостока, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка. В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) тогда сообщили, что предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье заключается в технологическом нарушении работы оборудования электростанции. Позже краевые власти заявили, что блэкаут произошел из-за замыкания в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.