Германия передаст Украине еще 17 ЗРК IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин планирует направить Украине еще 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Шольц принял доставку этой системы ПВО (ЗРК IRIS-T. - «Газета.Ru») в вооруженные силы Германии, подтвердил заказы еще на пять таких установок и отметил, что дополнительно 17 установок предназначены для Украины», — пишут журналисты.

Политик отметил, что четыре таких установки будут доставлены в Киев до конца года, остальные начнут поступать со следующего года. Также он напомнил, что семь установок уже прибыли на Украину.

Также Шольц объявил, что Бундесвер закупил для себя шесть ЗРК IRIS-T, которые должны сыграть ключевую роль в проекте совместной противовоздушной обороны европейского региона European Sky Shield Initiative.

Представитель немецких властей пояснил агентству, что всего к 2026 году на Украину должны быть поставлены 24 ЗРК IRIS-T, из них половина в модификации для действий на малой дальности, половина — для средней дальности. Кроме этого, источник рассказал, что закупка Бундесвера шести установок обойдется в €950 млн.

19 августа в официальном аккаунте министерства обороны ФРГ появилось сообщение о том, что Германия поставила Украине еще один ЗРК IRIS-T SLS, а также 14 тыс. 155-мм боеприпасов.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.