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В Южной Корее сообщили о массовой казни чиновников в КНДР

TV Chosun: в КНДР казнены десятки чиновников после наводнений в стране

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North Korea's official Korean Central News Agency/Reuters

Северокорейские власти в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников за то, что они не справились с защитой от наводнения. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosum.

По информации источника, среди казненных был ряд чиновников уровня секретарей партийных организаций провинций.

31 июля в КНДР объявили чрезвычайное положение из-за наводнения. В результате проливных дождей в стране было затоплено более четырех тысяч домов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в районы, которые пострадали от наводнения. Глава КНДР поблагодарил страны и международные организации за выражение готовности оказать гуманитарную помощь.

При этом Ким Чен Ын добавил, что правительство страны считает самым важным опираться на собственные силы во всех сферах государственного управления. По его словам, при ликвидации ущерба от наводнения северокорейские власти собираются опираться на народ страны.

Ранее сообщалось, что в России начнут продавать пиво из КНДР.

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