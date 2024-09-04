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В МАГАТЭ обсудят угрозы Украины в отношении российских АЭС

Устинов: РФ поднимет вопрос об угрозах Украины в отношении АЭС на совете МАГАТЭ

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия на предстоящем Совете управляющих МАГАТЭ поднимет вопрос об угрозах Украины в отношении российских атомных электростанций (АЭС). Об этом РИА Новости заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

«С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, в данном случае АЭС, а в том, что она существует в принципе. Причем дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий», — сказал Устинов.

До этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ 9 сентября обсудит ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, в настоящее время западные страны снисходительно относятся к любым фактам украинских нападений на ядерные объекты и пытаются уйти от того, чтобы всерьез заняться этим вопросом.

27 августа постпред РФ прокомментировал слова главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о недопустимости атак на АЭС. По мнению Ульянова, заявление гендиректора является ясным сигналом, который предназначен, прежде всего, для украинской стороны.

Ранее в постпредстве РФ в Вене рассказали об ответе РФ на удары по ЗАЭС.

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