Омбудсмены РФ и Украины продолжают работать по взаимным посещениям военнопленных

Российский и украинский омбудсмены продолжают работать по взаимным посещениям военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«В рамках наших мандатов мы участвуем в оказании помощи и военным, и самое главное, что по договоренности с офисом уполномоченного по правам человека Верховной рады [Дмитрия Лубинца] мы посещаем на взаимной основе военнопленных», — сказала Москалькова, которая находится в Анталье в связи с открытием нового здания генконсульства РФ.

Она отметила, что стороны передают письма пленных военных для их родных. Омбудсмен подчеркнула, что это происходит в тесном взаимодействии с компетентными органами.

Уполномоченный по правам человека в РФ находится на постоянной видео-конференц-связи со своим украинским коллегой. Омбудсмены обсуждали встречи, в том числе на российско-украинской границе, добавила она.

25 августа российские военные, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву.

Ранее сообщалось, что два срочника из Свердловской области остаются в плену ВСУ.